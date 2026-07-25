Kaza, saat 15.05 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı’nda görev yapan personelleri taşıyan 34 LZJ 147 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 3 personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sultangazi Haseki Hastanesi’ne kaldırıldı.