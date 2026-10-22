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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, küresel havacılık veri ve analiz kuruluşu OAG tarafından hazırlanan “Megahubs 2026” raporunda dünyanın en bağlantılı havalimanı seçilmesinin ardından ödül kazandı.

İGA İstanbul Havalimanı işletmeciliğinden yapılan açıklamada, OAG'nin yayımladığı raporda Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakan İstanbul Havalimanı'nın, uluslararası uçuş bağlantıları bakımından dünya lideri olduğu belirtildi.

Frankfurt'ta uluslararası hava yolu ve havalimanı yöneticilerini buluşturan “Routes World 2026” organizasyonunda düzenlenen törende ödülü, İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak teslim aldı.

OAG'nin her yıl hazırladığı “Megahubs” raporu, uluslararası uçuş ağlarını esas alarak dünyanın önde gelen havalimanlarını küresel ve bölgesel ölçekte sıralıyor. Araştırmada, yılın en yoğun günündeki uluslararası uçuş bağlantıları ile havalimanlarının uçuş gerçekleştirdiği destinasyon sayısı dikkate alınıyor. Bu verilerle oluşturulan bağlantı endeksi, havalimanlarının dünya hava ulaşım ağı içerisindeki konumunu belirliyor.