İstanbul Havaalanı'nda yeni uygulanmaya başlayan sistemde yolcular artık kendi bagajlarını kendileri uçağa yolluyor. Online Check-In sonrası qr kod ile yapılan işlem sırasında çıkabilecek aksilikler karşısında ise karşısında bir muhatap bulamıyor.

Gazeteci Fuat Uğur, İstanbul Havaalanı'nda bu sebeple yaşanan kaosu aktardı ve "Yolcuların sinirlerini bozmaktan başka işe yaramadığı gibi sık sık kavga, tartışma çıkarıyor" dedi.

Uğur ayrıca Overbooking olarak bilinen "yedek yolcu" sisteminden duyulan rahatsızlığı da dile getirdi. Pusula Gazetesi yazarı Fatih Koçak ise Overbookin sonrası yolcu haklarını açıkladı.

Fuat Uğur'un paylaşımı şöyle:

İstanbul Havaalanı’nda tam bir kaos hakim. Yeni bir “sistem” getirmişler ama o sistem kargaşa yaratmaktan. yolcuların sinirlerini bozmaktan başka işe yaramadığı gibi sık sık kavga, tartışma çıkarıyor.

1-On line check in yaptırmadığınızda kontuara gider görevlinin size verdiği koltuk numarasına razı olurdunuz önceden. Şimdi yüzde 10 fazla satış uydurdukları için yedek yolcuya alınıyorsunuz. Eğer bir yolcu gelmezse alınıyor yoksa bir sonraki uçuşa aktarılıyorsunuz. Artık hangi saatteyse.

2-On line check in yaptırdınız ise önce makineden TCK girerek biletinizi alıyorsunuz. Bagajınızı karekod okutarak siz teslim etmek zorundasınız. Görevli filan yok. İnsanlar dakikalarca uğraşıyor, sistem atıza veriyor kuyruklar uzadıkça uzuyor.

3-Diyelim ki biletinizi çok önceden ve indirimli aldınız. On line check in de yaptırdınız. Bu durumda makine size TCK yazdığınız halde bilet vermiyor. Ekranda karşınıza “indiriminiz var onaylatın” yazısı çıkıyor. “Bu nedir?” Diye görevliye soruyorsunuz, o da sizi “Şuradaki bulutlu kontuarlara gidin” diye yönlendiriyor. Oraya gidiyorsunuz ama aşırı kalabalık uçağınıza yetişemeyeceksiniz. “O zaman 41-42’ye gidin” deniyor. Oraya gidiyorsunuz ve bekliyorsunuz.

4-Ama bu arada görevli memur, çalışma saati bittiği için tüm yolcuları bırakıp salına salına gidiyor. Onun hemen ardından işe başlayacak görevli ise ortada yok. 5 ya da 10 dakika sonra geliyor. Oturuyor. Cihazı açıyor, bakıyor, bekliyor. Birilerine telefon ediyor, dakikalarca konuşuyor. Sizin içiniz içinizi yiyor ve sessizce bekliyorsunuz ama bazen öyle olmuyor. Vatandaşlar bu sabah olduğu gibi büyük bir kavga çıkarıyor.

Fatih Koçak'ın aktardığı yolcu hakları şöyle: