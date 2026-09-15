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Marius Petipa ‘nın koreografisi ve Ludwig Minkus’un müziği ile 1877 yılında ilk kez sahnelenen eser, yaklaşık 150 yıldır farklı toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yer alıyor. Koreografideki her adımın müzik ile muhteşem bir uyum içinde olduğu eserin hikayesinin merkezinde, tapınak dansçısı Nikiya ile savaşçı Solor bulunuyor. Hindistan’da geçen konusu; ikilinin aşkı, verilen sözler, kıskançlık, güç ilişkileri ve onlar adına alınan kararlarla giderek trajik bir yere sürükleniyor.

Özellikle üçüncü perdedeki eşsiz bölüm ‘’Gölgelerin Krallığı’’ sadece La Bayadère’in değil, klasik balenin de koreografi anlamında en akademik ve en zorlayıcı sahnelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

İstanbul Genç Bale Topluluğu’nun La Bayadère prodüksiyonu, bu büyük eserin bir gençlik topluluğu tarafından sahneleyeceği bir uyarlamadır. La Bayedere eserini Petipa’nın koreografisini temel alarak Dafina Daniloska Kochevska sahnye koyarken, rejiyi Olga Pango üstleniyor.

Eserin başrollerinde Nikiya ( Tapınak Dansçısı) rolünü Sophia Zonni ve Jana Kepeska dönüşümlü olarak dans ederken, Solor rolünde Makedonya Devlet Balesi’nin baş dansçısı Francisco Gimenez Ruiz sahnede olacak.

Topluluğun Türk genç bale sanatçılarına Kanada, İspanya ve Kuzey Makedonya’dan DMBUC Ilija Nikolovski – Luj’un (Kuzey Makedonya Devlet Konservatuvarı) genç dansçıları da konuk olarak eşlik edecekler.

Eserin dekorları Elavate design tarafından uygulanırken, kostümler Kuzey Makedonya Devlet Konservatuvarı’na ait.

La Bayadere, 23 Eylül günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde saat 17.00 ve 20.30’da bale severlerle buluşacak.