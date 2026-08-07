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Kaynak: AA

Yenikapı Festival Park'ta gerçekleştirilen festival kapsamındaki ilk konserde Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, "Baytar", "Terapi", "Neyse", "366. Gün" ve "Gölge Haramileri"nin arasında olduğu sevilen şarkılarını katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Yoğun ilginin olduğu konserde Kajmer, sahnede yaptığı konuşmada, "Burada eski dinleyicilerimin olduğunu biliyorum, aranızda yeniler de var hepinize kalp gönderiyorum." dedi.

İzleyicilerin de şarkılara eşlik ettiği ilk konser, bir buçuk saat sürdü.

Ardından festivalde sahneye çıkan maNga grubu, hayranlarıyla bir araya geldi. Alternatif rock, nu-metal ve rapcore tarzlarında müzik yapan grup, sevilen şarkılarını söyledi.

maNga, Eurovision 2010'da "We Could Be the Same" şarkısıyla Türkiye'ye ikincilik kazandırmıştı.

İstanbul Festivali, bu akşam Dolu Kadehi Ters Tut ile Mor ve Ötesi, 8 Ağustos'ta ise Tiesto konserleriyle devam edecek. Festivalde 9 Ağustos'ta Semicenk ile Yıldız Tilbe, 11 Ağustos'ta Edis ve Gülşen, 12 Ağustos'ta Hande Yener ile Levent Yüksel sahne alacak.

Program kapsamında 13 Ağustos'ta Dedublüman ve Duman, 14 Ağustos'ta Güney Koreli sanatçılar Kwon Eun-bi ile ATEEZ, 15 Ağustos'ta Sunmi ve Monsta X konser verecek. Festival, 16 Ağustos'ta Hadise ile Argy performanslarıyla sona erecek.

Festivalde konserlerin yanı sıra genç müzisyenlerin sahne aldığı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve çeşitli spor etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor. Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getiriyor.

Ayrıca Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan İstanbul Festivali sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliği, 1300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.