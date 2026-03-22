ÜÇ KİŞİYE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

VALİLİK: DOĞALGAZ KAYNAKLI

Öte yandan Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2 KİŞİ ARANIYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor." ifadelerine yer verildi.