Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çok sayıda kritik atama gerçekleşti. Yapılan değişikliklerin en dikkat çekeni, son 17 ayda üçüncü kez yönetimi değişen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaların başında bulunan Orhan Şen bu görevinden alınarak, daha önce de yürüttüğü İstanbul Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü pozisyonuna geri gönderildi.

Şen'den boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koltuğuna ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Çağlayan Kurt getirildi.

Yine geçen sene İstanbul Valiliği tarafından döneminİstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir'in görevden alınması kamuoyunda dikkat çekmişti. Şen, Dulkadir'in yerine göreve başlamıştı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ DEĞİŞTİ

T24'te yer alan habere göre atama kararları kapsamında birçok ilçenin emniyet müdürü de değişti. Televizyoncu Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak Çağlayan Kurt'un yerine Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Öte yandan Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Küçükçekmece gibi İstanbul'un önemli ilçelerinin emniyet müdürlüklerinde de görev değişimleri yapıldı.

ŞUBELERDE YENİ DÖNEM

Valiliğin onayladığı listeye göre üst yönetimde de yenilikler var. Hasan Demirbağ ve Serkan Gömce, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanırken; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Özel Güvenlik, Güven Timleri ve Bölge Trafik Denetleme şubelerinin müdürleri de yenilendi.