BEDAŞ’ın resmi bilgilendirmesine göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un çeşitli ilçelerinde enerji geçici olarak kesilecek. Planlı çalışmalar kapsamında yapılacak kesintilerin, belirlenen saat aralıklarında uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceğini açıkladı. İşte, İstanbul elektrik kesintisi neden yaşanıyor? Ne zaman gelecek? Hangi ilçeler etkilendi?



