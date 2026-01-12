BEDAŞ’ın resmi bilgilendirmesine göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un çeşitli ilçelerinde enerji geçici olarak kesilecek. Planlı çalışmalar kapsamında yapılacak kesintilerin, belirlenen saat aralıklarında uygulanacağı belirtildi.
Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceğini açıkladı. İşte, İstanbul elektrik kesintisi neden yaşanıyor? Ne zaman gelecek? Hangi ilçeler etkilendi?
İstanbul elektrik kesintisi neden yaşanıyor? Ne zaman gelecek? Hangi ilçeler etkilendi?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 12 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Peki, İstanbul elektrik kesintisi neden yaşanıyor? Ne zaman gelecek? Hangi ilçeler etkilendi?
BEDAŞ’ın resmi bilgilendirmesine göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un çeşitli ilçelerinde enerji geçici olarak kesilecek. Planlı çalışmalar kapsamında yapılacak kesintilerin, belirlenen saat aralıklarında uygulanacağı belirtildi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.