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Bu ay ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan "Aslında Kaşık Yok", "Şerefe", "Misafir" ve "Sumud" repertuarın heyecan uyandıran yeni başlıkları arasında öne çıkıyor.

EKİM AYI OYUN VE SAHNE TAKVİMİ

Bir Nefes Dede Korkut: Kadim anlatıları modern bir sahne estetiği ve canlı müzikle buluşturan yapım, 7-10 Ekim tarihleri arasında Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, 23-24 Ekim’de ise Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Ebedi Barış: Juan Mayorga’nın modern dünya düzenini ve ahlaki sınırları sorgulayan çarpıcı oyunu, 9 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nda, 22-24 Ekim tarihleri arasında ise Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Hepyek: Seray Şahiner'in kaleminden çıkan, yalnız bir kadının hüzünlü ve mizahi mücadelesini konu alan oyun, 13-17 Ekim’de Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de perde açacak.

Ölü Canlar: Nikolay Gogol’ün ölümsüz eseri, aynı tarihlerde (13-17 Ekim) Mecidiyeköy Büyük Sahne’de sahnede olacak.

Babamın Kelimeleriyle: Kuşaklar arası bağları ve baba-evlat ilişkisini merkezine alan yapım, 20-24 Ekim arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de seyirci karşısına çıkıyor.

Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor: Matei Visniec’in üç eski palyaço dostun hayatta kalma mücadelesini aktaran kült trajikomedisi, 20-24 Ekim’de Mecidiyeköy Büyük Sahne’de oynanacak.

Muallak: İnsanların belirsizlikler karşısındaki çırpınışlarını sahneye taşıyan yapım, 27-31 Ekim tarihleri arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de sergilenecek.

Bence Katil Öldürdü: Paris’te bir malikanede geçen gizemli cinayeti absürt bir kurguyla ele alan polisiye kara komedi, 27-31 Ekim’de Mecidiyeköy Büyük Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

MİNİK SANATSEVERLER İÇİN

İDT’nin çocuk oyunları da ekim programında geniş yer buluyor:

Oh Ne Ala Memleket: 11 Ekim ve 1 Kasım’da AKM Tiyatro Salonu’nda, 18 Ekim’de ise Mecidiyeköy Büyük Sahne’de minik izleyicilerini ağırlayacak.

Kırmızı Küre: 25 Ekim’de Mecidiyeköy Büyük Sahne’de sahnede olacak.