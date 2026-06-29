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Kaynak: AA

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu himayesinde, Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Tiyatro-Müzik Merkezi’nin katkılarıyla sahnelenen oyun ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu.

Antik Yunan yazar Aristophanes’in eseri olan “Lysistrata”, yönetmen Barış Erdenk tarafından sahneye uyarlandı.

Oyun, MÖ 490-478 yıllarındaki Pers savaşlarının ardından Yunanistan’da Atina ve Sparta arasında yaşanan güç mücadelesini konu alıyor.

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada Türk dili ve kültürel bağların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kırcaali’de güçlü bir Türk kültürünün varlığına dikkat çeken Manav, Devlet Tiyatroları ekibinin bu atmosferi yakından hissettiğini ve organizasyondan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kültürel iş birliklerinin devam etmesini hedeflediklerini belirten Manav, Türkçe tiyatroların Kırcaali’de sahnelenmesi, ortak festivaller ve turnelerin planlandığını söyledi.

Oyunun ardından sanatçılar, uzun süre ayakta alkışlanarak sahneye çıkıp izleyicileri