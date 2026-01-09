AKM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamındaki etkinliklerin ilki 16 Ocak’ta gerçekleşecek.

Konserde, Uluslararası Lionel Tertis Viyola Yarışması birincisi İngiliz solist Timothy Ridout, viyolasıyla performans sergileyecek.

Deneyimli şef Raoul Grüneis yönetimindeki orkestra, İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams’ın "Viyola İçin Süit" eseri ve Ludwig van Beethoven’ın "Sekizinci Senfoni" eserini yorumlayacak.

İkinci konseri Finlandiyalı şef Ari Rasilainen yönetecek

Orkestra, 23 Ocak’taki konserde Finlandiyalı şef Ari Rasilainen yönetiminde sahneye çıkacak.

Viyolada Denizsu Polat ve kemanda Deniz Yakın’ın solist olarak bulunacağı konserde, Wolfgang Amadeus Mozart ve Jean Sibelius’un eserleri yorumlanacak.

Konserin ilk bölümünde Mozart’ın Avrupa yolculuklarının ardından şekillenen müzikal dili dinleyiciye yansıtılırken ikinci bölümde ise Sibelius’un İtalya seyahatinden aldığı ilhamla ortaya koyduğu "İkinci Senfoni" eseri seslendirilecek.

Giuseppe Mengoli yönetiminde 30 Ocak'ta gerçekleşecek konserde ise orkestraya, piyanosu ile Cem Babacan eşlik edecek.

Johannes Brahms’ın, Arnold Schoenberg tarafından orkestrasyona uyarlanmış "Piyano Kuartet" eseri konserde izleyicinin beğenisine sunulacak. Ardından Beethoven’ın klasik ve romantik dönemi birleştiren "Birinci Piyano Konçertosu" seslendirilecek.