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Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Alexander Sörloth için Süper Lig’den flaş bir hamle geldi. Beşiktaş’ın, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak adına girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’TAN NET HEDEF: GOLCÜ TAKVİYESİ

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Leandro Trossard transferini tamamlayan Beşiktaş, santrfor bölgesi için rotasını Alexander Sörloth’a çevirdi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, deneyimli golcüyü transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtiliyor.

ATLETİCO MADRİD İLE TEMAS KURULDU

Başkan Serdal Adalı’nın, 30 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek adına Atletico Madrid ile ilk temasları kurduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği ancak sürecin mali açıdan zorlu geçtiği aktarıldı.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Sörloth için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamın Beşiktaş için önemli bir engel oluşturduğu belirtilirken, yönetimin maliyeti düşürmek adına farklı ödeme planları üzerinde durduğu kaydedildi.