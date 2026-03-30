İstanbul devi düğmeye bastı: Samet Akaydın sezon sonunda imzayı atıyor

Rize Sahalarında Parlayan Yıldız

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 maça çıkan Akaydın 2227 dakika süre aldı. Savunmanın vazgeçilmezi olan oyuncu 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak sadece savunma değil hücumda da etkili olduğunu gösterdi. Karadeniz ekibinde sergilediği liderlik ve hava toplarındaki üstünlüğüyle taraftarların sevgisini kazanan Samet Akaydın, Rizespor'da geçirdiği dönemde hem fizik hem de teknik kapasitesini bir kez daha kanıtladı.