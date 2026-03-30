Süper Lig'de transfer dönemi yaklaştıkça kulüpler arası hareketlilik artıyor. Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydın'ın geleceğiyle ilgili gelişmeler İstanbul Başakşehir'i işaret ediyor. Karadeniz ekibinde istikrarlı performansıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, sezon sonunda yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.
İstanbul devi düğmeye bastı: Samet Akaydın sezon sonunda imzayı atıyor
Milli stoper Samet Akaydın Çaykur Rizespor'dan ayrılma kararı alarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Menajeri aracılığıyla Başakşehir'e önerilen tecrübeli savunmacının transferinin sezon sonunda resmiyete dökülmesi bekleniyor.Derleyen: Cansu İşcan
Kariyerinde Yeni Bir Sayfa Açıyor32 yaşındaki Samet Akaydın Fenerbahçe'den sonra Çaykur Rizespor'a transfer olarak Karadeniz temsilcisinde önemli bir rol üstlendi. Ancak sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve yeni teklifin kabul edilmemesiyle birlikte tecrübeli stoper rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi. Fanatik gazetesinin haberine göre Akaydın'ın menajeri aracılığıyla Başakşehir'e önerildiği ve turuncu-lacivertli kulübün bu transfere olumlu baktığı belirtiliyor. Transferin sezon tamamlanır tamamlanmaz resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Rize Sahalarında Parlayan Yıldız
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 maça çıkan Akaydın 2227 dakika süre aldı. Savunmanın vazgeçilmezi olan oyuncu 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak sadece savunma değil hücumda da etkili olduğunu gösterdi. Karadeniz ekibinde sergilediği liderlik ve hava toplarındaki üstünlüğüyle taraftarların sevgisini kazanan Samet Akaydın, Rizespor'da geçirdiği dönemde hem fizik hem de teknik kapasitesini bir kez daha kanıtladı.
Başakşehir İçin Stratejik Hamle
Başakşehir'in bu transferle savunma hattını güçlendirmesi bekleniyor. Tecrübeli stoperin liderlik özellikleri ve saha içindeki disiplini İstanbul temsilcisinin hem ligde hem de olası Avrupa maçlarında işine yarayacak. Turuncu-lacivertliler uzun süredir istikrarlı bir stoper arayışındaydı. Akaydın'ın deneyimi ve milli takım formasıyla getireceği katkı bu arayışa nokta koyabilir.
Transferin Detayları ve Beklentiler
Sezon sonu sözleşmesi biten Akaydın Rizespor'un uzatma teklifini geri çevirdi. Bu kararın ardından İstanbul'a dönüşü gündeme geldi. Başakşehir yönetimi tecrübeli ismi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Akaydın daha önce Adana Demirspor'da parlamış Fenerbahçe'ye yükselmiş bir dönem yurtdışı deneyimi yaşamış ve Rizespor'da form tutmuştu. Milli takım forması da giyen oyuncu 1.90 boyuyla fizik üstünlüğünü sahaya yansıtıyor. Kariyerinde birçok önemli maça çıkan stoperin Başakşehir'de de aynı istikrarı göstereceğine dair beklentiler yüksek.