Kaynak: Haber Merkezi

Beklenen İstanbul depremine ilişkin yapılan açıklamalar tüm ülkeyi tedirgin ederken Prof. Dr. Osman Bektaş’ın, Orta Marmara Çukuru’ndaki mikro deprem hareketliliğine ilişkin paylaştığı bilimsel verilerin sosyal medyada çarpıtılması paniğe neden oldu. Bektaş’ın değerlendirmesinin, bazı kullanıcılar tarafından “İstanbul’da yakın zamanda deprem olacak” şeklinde yorumlanması nedeniyle Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan önemli bir açıklama geldi.

“LÜTFEN BİLİM İNSANLARINI DİNLEYİN”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birileri İstanbul'da bugünlerde deprem bekleniyor diye bir söylenti çıkartmış. Halk tedirgin olmuş, uyuyamıyor. Sürekli beni arıyorlar." İfadelerine yer verdi.

Bilimsel olarak, tarih ya da saat verilerek deprem öngörüsünde bulunulmasının mümkün olmadığını ifade eden Ercan, “Hangi gün, hangi saatte deprem olacağına ilişkin bir bilimsel kestirim yok. Lütfen bilim insanlarını dinleyin." Sözlerini sarf etti.

OSMAN BEKTAŞ NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Osman Bektaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Orta Marmara Çukuru'nda gözlemlenen mikro deprem kümesinin tek başına büyük bir depremin habercisi olamayacağını belirtmişti. Bektaş, fayın güncel davranışını ve tektonik hareketliliği anlamak için önümüzdeki 3 ila 7 günlük süreçte 4 ve üzeri büyüklükte (M4+) bir deprem meydana gelip gelmeyeceğinin bilimsel olarak önemli bir gösterge olacağını kaydetmişti. Ancak bu açıklama, sosyal medyada çarpıtılarak bugünlerde kesin bir deprem olacağı yönünde iddialara dönüştü.