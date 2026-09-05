İstanbul ve Marmara’daki deprem hareketliliği yakından takip edilirken Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken yeni bir değerlendirme geldi. Bektaş, İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosu açısından kritik gördüğü bölgeyi açıkladı.
İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremi açısından dikkatlerin yeni bir bölgeye çevrilmesi gerektiğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Bektaş’a göre Marmara’daki doğuya doğru sismik ilerleme Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle başlamadı. Bu hareketliliğin deprem öncesinde de görüldüğünü ve sonrasında devam ettiğini belirtti.
ADALAR FAYI ÇEVRESİNDE MİKRODEPREM HAREKETLİLİĞİ
Bektaş’ın dikkat çektiği bir diğer gelişme Adalar Fayı çevresinde yaşandı. Uzman isim, 18-20 Ağustos tarihlerinde bölgede yoğun bir mikrodeprem kümelenmesi görüldüğünü ifade etti.
Bektaş; doğuya ilerleyen kırılma, doğuya stres transferi ve Adalar’daki mikrodeprem aktivitesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
“GÖZLER ARTIK ADALAR-ÇINARCIK HAVZASINDA OLMALI”
Bu üç gelişmenin Adalar-Çınarcık zonunu İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosunda en kritik izleme alanlarından biri haline getirdiğini savunan Bektaş, dikkatlerin bu bölgeye çevrilmesi gerektiğini söyledi.
Bektaş, değerlendirmesinin bir alarm anlamına gelmediğinin altını çizerek, “Alarm değil; ama gözler artık Adalar/Çınarcık havzasında olmalı!” ifadelerini kullandı.