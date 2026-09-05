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Anasayfa Gündem İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti

İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremi açısından dikkatlerin yeni bir bölgeye çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti - Resim: 1

İstanbul ve Marmara’daki deprem hareketliliği yakından takip edilirken Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken yeni bir değerlendirme geldi. Bektaş, İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosu açısından kritik gördüğü bölgeyi açıkladı.

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İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti - Resim: 2

Bektaş’a göre Marmara’daki doğuya doğru sismik ilerleme Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle başlamadı. Bu hareketliliğin deprem öncesinde de görüldüğünü ve sonrasında devam ettiğini belirtti.

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İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti - Resim: 3

ADALAR FAYI ÇEVRESİNDE MİKRODEPREM HAREKETLİLİĞİ

Bektaş’ın dikkat çektiği bir diğer gelişme Adalar Fayı çevresinde yaşandı. Uzman isim, 18-20 Ağustos tarihlerinde bölgede yoğun bir mikrodeprem kümelenmesi görüldüğünü ifade etti.

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İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti - Resim: 4

Bektaş; doğuya ilerleyen kırılma, doğuya stres transferi ve Adalar’daki mikrodeprem aktivitesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti - Resim: 5

“GÖZLER ARTIK ADALAR-ÇINARCIK HAVZASINDA OLMALI”

Bu üç gelişmenin Adalar-Çınarcık zonunu İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosunda en kritik izleme alanlarından biri haline getirdiğini savunan Bektaş, dikkatlerin bu bölgeye çevrilmesi gerektiğini söyledi.

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İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti - Resim: 6

Bektaş, değerlendirmesinin bir alarm anlamına gelmediğinin altını çizerek, “Alarm değil; ama gözler artık Adalar/Çınarcık havzasında olmalı!” ifadelerini kullandı.

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İstanbul depremi için kritik uyarı: Uzman isim o bölgeyi işaret etti - Resim: 7
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