Son dönemde Türkiye genelinde meydana gelen depremler, olası büyük İstanbul depremi söylemlerini de beraberinde getiriyor.

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbulluların yüreği ağzındayken, deprem bilimci ve profesörlerden İstanbul depremi ile ilgili olası tahminler de gelmeye devam ediyor.

ABD merkezli Uluslararası hakemli dergi Science'ta 2025 senesinin son aylarında paylaşılan "Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması" başlıklı bir makale Marmara Denizi'ndeki Kumburgaz çukurunda 1766 yılındaki depremden bu yana yaklaşık 6 metrelik bir deformasyon biriktiğini savunmuştu.

Makalede, bu deformasyonun 7'den çok daha büyük bir deprem riskini beraberinde getirdiği ve burada meydana gelebilecek bir kırılmanın İstanbul için büyük bir tehdit oluşturabileceği iddia edildi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD merkezli derginin makalesinden sonra Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, bu makaledeki hesaplamalara ve varılan sonuçlara itiraz eden bir makale kaleme almıştı.

Bektaş, "Kumburgaz çukuru altında 6 metre büyüklüğünde bir deformasyon varsa bu İzmit'teki 7.4 büyüklüğünden daha da büyük bir deprem demektir. Ben burada 6 metrelik bir deformasyonun birikemeyeceğini, fayın bu deformasyonu harcadığını söylüyorum" sözlerini sarf etti.

“AVCILAR’DAKİ ZEMİN ETKİSİ İLE 7 SEVİYESİNE ÇIKABİLİR”

Bektaş bu sabah sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini belirtti.

Bektaş, söz konusu depremin büyüklüğünün 6.2 ya da 6.4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi ile dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini ifade etti.

Bektaş, “Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zmin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar” dedi.