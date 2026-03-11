İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösteren yoğun sis, kentin kuzey aksında hayatı adeta durma noktasına getirdi.
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara
İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde görüş mesafesi 10 metreye düştü. Gökdelenlerin beyaz örtüye gömüldüğü o gizemli anlar dron kameralarıyla havadan saniye saniye kaydedildi.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Özellikle gökdelenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde etkili olan doğa olayı, hem ulaşımı zorlaştırdı hem de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler, adeta beyaz bir duvarla karşılaştıkları yolda araçlarının dörtlülerini yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.
Şehrin sembolü haline gelen dev gökdelenler ise yoğun sis bulutlarının altında kalarak tamamen gözden kayboldu.
Havanın ısınmasıyla birlikte dağılmaya başlayan sisin o büyüleyici anları, dron kameraları tarafından havadan saniye saniye görüntülendi.