Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara

İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde görüş mesafesi 10 metreye düştü. Gökdelenlerin beyaz örtüye gömüldüğü o gizemli anlar dron kameralarıyla havadan saniye saniye kaydedildi.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 1

İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösteren yoğun sis, kentin kuzey aksında hayatı adeta durma noktasına getirdi.

1 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 2
2 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 3

Özellikle gökdelenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde etkili olan doğa olayı, hem ulaşımı zorlaştırdı hem de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

3 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 4

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

4 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 5

Sürücüler, adeta beyaz bir duvarla karşılaştıkları yolda araçlarının dörtlülerini yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

5 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 6

Şehrin sembolü haline gelen dev gökdelenler ise yoğun sis bulutlarının altında kalarak tamamen gözden kayboldu.

6 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 7

Havanın ısınmasıyla birlikte dağılmaya başlayan sisin o büyüleyici anları, dron kameraları tarafından havadan saniye saniye görüntülendi.

7 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 8
8 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 9
9 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 10
10 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 11
11 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 12
12 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 13
13 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 14
14 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 15
15 16
İstanbul değil Sistanbul: Beyaz örtü altında kartpostallık manzara - Resim: 16
16 16
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro