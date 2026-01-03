Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK ALARMI

Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

24 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından 24 kent için "sarı" kodlu fırtına alarmı verildi. İşte o iller:

Aydın (sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (fırtına).

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de vatandaşları fırtınaya karşı uyardı. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada öğlen saatlerinden itibaren rüzgarın hızının 50 ila 80 kilometreyi bulabileceğinin altı çizildi.

Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.