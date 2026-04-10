İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, futbolda bahis soruşturması ve ünlülere yönelik operasyon uyuşturucu operasyonu gibi gündemin üst sıralarında yer alan soruşturmalar konusundaki son gelişmeleri açıkladı.

Dönmez, futbolda bahis soruşturmasında tutuklu sanık kalmadığını belirterek, soruşturmanın futbol ve basketbola da sıçrayabileceğini söyledi. Dönmez, “Futbolda bahis soruşturması sporda bahis soruşturmasına evriliyor. Federasyonlardan ve Spor Toto gibi kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir” ifadelerini kullandı.

Dönmez’in bahis soruşturması konusundaki açıklamaları şöyle:

“56 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır dosya kapsamında tutuklu kalmamıştır. Yasadışı bahis konusu sadece oynayan ve oynatan şeklinde ilerlemiyor. Sitelerin kurucularını, yazılım desteği verenleri, ödeme imkanları sağlayanları inceliyoruz. Yasadışı bahisle ilgili operasyonlarımız devam edecek çok kapsamlı bir hazırlığımız var. Ulusal ve uluslararası düzeyde. Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Bu zamana kadar yapılanın daha büyüğünü yapacağız, yakın zamanda çalışmamızı duyuracağız. Sistemin tamamen çökertilmesini sağlayacağız. Kapsamı çok büyük bir çalışma yapacağız.”

"YENİ OPERASYONLAR OLACAK"

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu hakkında da bilgi veren Dönmez 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirterek 169 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi. Dönmez’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler

Birçok ülke ile irtibat kurduk, uyuşturucu baronlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fransa ve Belçika’da uyuşturucu madde satışı yapacakken yakalattığımız şüpheliler oldu. Fransa, Hollanda ve Belçika tarafından kurulan Avrupa’da bir uyuşturucu maddeyle mücadele çalışma grubu var o gruba dahil olduk. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapıyoruz."

"CEZALAR ARTACAK"

Gazeteciler ile bilgilendirme yapan Dönmez, "Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyorlar. Ceza miktarlarını da artıracaklar" dedi.

Barış Boyun çetesi ile ilgili de konuşan Dönmez, "Barış Boyun örgütüyle ilgili birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesi sağlandı. Örgüt liderinin İtalya’da yakalanması ve iade süreci ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı" diye konuştu.