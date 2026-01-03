İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, içerisinde Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu ve Çağlar Şendil'in de bulunduğu 7 isim hakkında gözaltı kararı verildiğine ilişkin 16 Ekim'de bir basın açıklaması paylaşmıştı.

TALEP DE İTİRAZ DA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, söz konusu basın açıklamasına dayanılarak yapılan haberlere ise bugün İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

İçerisinde haber sitesi, X platformu, instagram ve YouTube kullanıcılarının da bulunduğu 710 haber paylaşımına getirilen erişim engeli kararına ise yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edileceği öğrenildi.

Savcılığın, haberlere konu olan ve erişim engeli kararı getirilen basın açıklaması ise şu şekildeydi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında;

Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Muğla ili Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi, Zeytinli Kahve Mevkii, 111 Ada 1 parselde bulunan The Plaza Bodrum isimli Otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuş, yine Ceza Muhakemesi Kanununun 133. maddesi uyarınca Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."