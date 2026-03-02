İstanbul Çekmeköy Taşdelen’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı, eğitim camiasını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, saldırıda ağır yaralanan öğretmen F.N.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan diğer öğretmen Z.A. ile öğrenci S.K.’nın tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci, olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Hem adli hem de idari soruşturma başlatılırken, yetkililer saldırının tüm ayrıntılarını aydınlatmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.