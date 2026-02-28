İstanbul genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Özellikle kentin kuzey ve doğu ilçelerinde yağmur etkili olacak. Sıcaklık 8 derece civarında seyrederken, öğle saatlerinden itibaren artması bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğuğa karşı uyarıyor.

KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Karadeniz Bölgesi genelinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken, Samsun ve Ordu çevrelerinde sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgârın yer yer 40-70 km/sa hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI

Kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle başta İstanbul’da ulaşımda aksamalar, Karadeniz ve doğu bölgelerinde ise sel, heyelan ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.