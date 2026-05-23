İstanbul Büyükşehir Belediyesi 122 itfaiye eri ve 75 memur alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 122 itfaiye eri ve 75 memur alım ilanını yayımladı.
İstanbul itfaiyesi tarafından personel alım ilanı yayımlandı. 122 itfaiye eri ve 75 memur alımı için ilan yayımlandı. İşte başvuru şartları
İlan kapsamda; unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ve muhtelif unvanlarda memur alımı yapılacaktır ve başvurular https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden 22 - 28 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
Adaylar, şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.
Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak; en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Memur kadroları için sözlü sınav, İtfaiye Eri kadroları için ise yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır.
İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için, uygulama sınavı öncesinde tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru sırasında beyan ettikleri boy ve kilo şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.
Eksik veya gerçeğe aykırı bilgi veya belgelerle yapılan ya da ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 06 Temmuz 2026 tarihinde İBB’nin genel ağ sayfasından ilan edilecek.
Sınavı kazanan adaylardan atama için istenecek belgelere ilişkin ayrıca bir ilan, İBB’nin genel ağ sayfasından yayımlanacak
