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Kaynak: İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Sahil şeridinde yer alan istinat duvarının hemen yanındaki toprak kütlesi metrelerce aşağı kaydı.

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen arama kurtarma ekipleri, göçük ihtimaline karşı geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi. Yapılan titiz incelemelerin ardından toprak yığını altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi.

Yaşanan olayın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, belediye ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hafriyat kaldırma ve temizlik faaliyetlerine devam etti.