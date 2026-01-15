Gençler arasındaki şiddetin önlenemez yükselişi devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece'de gençler arasında sebebi henüz bilinmeyen bir koşuşturma başladı. Yere düşen genç sokak artasında darp edildi.

Darp edilen gencin elindeki silah, bir genç tarafından ele geçirildi. 'Airsoft' adı verilen metal boncuklar sıkan tabancayla yerdeki gence defalarda ateş edildi. Yere düşen genç açılan ateşler sonucunda yaralandı.

Dehşet verici görüntüler çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.