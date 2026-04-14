İBB Şehir Tiyatroları, 14-18 Nisan tarihleri arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Ölü Canlar”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Kontrabas”, 14-16 Nisan’da Küçükçekmece CKSM Sahnesi’nde “Sadakat” ve 16-18 Nisan’da Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde “Karacaoğlan” oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikâyesini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in başrolleriyle sahneye taşıyan “Amadeus” oyunu, 70 kişilik dev kadrosuyla 15 Nisan’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

Juan Mayorga’nın kaleme aldığı ve izleyiciyi ahlaki doğruluk ile emirleri uygulama arasındaki zorlu seçimlerle yüzleştiren “Ebedi Barış” oyunu, 17 ve 18 Nisan’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Kadim Mevlevi geleneğini dijital sanatın görsel ve işitsel imkânlarıyla birleştiren “Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi”, Fatih Çıtlak’ın postnişinliğinde 15 Nisan’da AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek.

Çanakkale Zaferi’nin kahramanlıklarını sahneye taşıyan “Yarım Akıl” adlı tiyatro oyunu, yarın Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi’nde izlenebilecek.

Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın varoluş mücadelesini ve cesaret hikâyesini konu alan “İnsanlar Mekanlar Nesneler” oyunu, 16 Nisan’da Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak.

Eugene Ionesco’nun absürdizm ve soyutlamayı harmanladığı ünlü oyunu “Kel Diva”, bir İngiliz ailesinin tuhaf akşamını anlatan kurgusuyla 15 Nisan’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek.

ETKİNLİKLER

Yazar Hayati İnanç, “Akla Rehber Kalbe Tercüman Şairlerimizden Esintiler” başlıklı sohbetiyle yarın Pendik Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle bir araya gelecek.

Dr. İdris Cevahir, yarın Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde “İslam Düşüncesinin Serüveni” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

Esenler Belediyesi, Dünya Sanat Günü kapsamında “Sanatçı Olacak Çocuk” etkinliğini 15 Nisan’da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenleyecek.

İstanbul Modern’in “Tasarım Diyalogları” programı kapsamında Ebru Kurbak’ın masterclass çalışması yarın, Ahmet Rüstem Ekici ile Hakan Sorar’ın yapay zekâ odaklı atölyesi ise 29-30 Nisan’da gerçekleşecek.

İstanbul Modern’in “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi kapsamında düzenlenen Panorama Konuşmaları’nın üçüncü buluşması, sanatçılar İlgen Arzık, Umut Erbaş ve Ege Kanar’ın katılımıyla 16 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak.

KONSERLER

Ayna müzik grubu, sevilen şarkılarını seslendirmek üzere 15 Nisan’da Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde Ümraniyelilerle buluşacak.

Bekir Ünlüataer yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, “Bahar, Sazkar” konseriyle 19 Nisan’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahneye çıkacak. Konserde tanbur sanatçısı Murat Aydemir ile solistler Tolga Şekerci ve Gizem Coşkun da yer alacak.

Cemil Sağyaşar, dünya müziği klasiklerinden film melodilerine uzanan geniş repertuvarıyla hazırladığı “Unforgettables” projesiyle 15 Nisan’da Zorlu PSM’de dinleyicilerle buluşacak.

Ebru Gündeş, BKM organizasyonuyla eski ve yeni sevilen şarkılarını seslendirmek üzere 17, 18 ve 19 Nisan’da Volkswagen Arena’da konser verecek.

İstanbul Filarmoni Orkestrası, şef Orçun Orçunsel yönetiminde ve solist Elvin Hoxha Ganiev’in eşliğinde Jean Sibelius ile Nikolay Rimski-Korsakov’un seçkin eserlerini yarın AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirecek.

Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı’nın üstlendiği, Asdik Ağa’nın kürdilihicazkar makamından klasik eserlerin yanı sıra solist Jülide Bilgi’nin farklı makamlardaki icralarını içeren özel konser, yarın AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek.

SERGİLER

Gazze’de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılmayı amaçlayan “Sessiz Ayakkabılar” sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi’ndeki Kalyon Kültür Zone’da 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye’de güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, İstanbul Modern’de 18 Ekim’e kadar gezilebilecek.

Yağlı boya peyzaj ve figüratif çalışmalarıyla tanınan ressam Emel Cankat’ın eserleri, AKM Çok Amaçlı Salonu’nda 19 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Biriz Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Işın Karahan Yıldırım’ın 3. kişisel sergisi “Masal Şehirleri”, 18 Nisan’da Zoi İstanbul’da ziyarete açılacak.

Ressam, görsel tasarımcı ve yazar Emre Delioğlu’nun “Portreler” adlı sergisi, 18 Nisan’da Ütopya Art Project Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.