Atatürk Kültür Merkezi'nde 21 Ocak'ta "La Traviata" operası ile "Miras" dans gösterisi, 22 Ocak'ta "Aşk Biter mi?" tiyatro oyunu, 22 ve 24 Ocak'ta "Fındıkkıran" balesi, 25 Ocak'ta "Raqs-e-Danai" dans performansı seyirciyle buluşacak.

AKM'de ayrıca 19-22 Ocak tarihleri arasında "Beden ve Ruh", "Ayrılma Kararı" ve "Ben Şair" filmleri sinema tutkunlarına sunulacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 21-24 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Haramiler", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde "Çingene Boksör", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Gölge", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim", Ümraniye Sahnesi'nde "Öksüzler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yoldan Çıkan Oyun" oyunlarını sahneliyor. Ayrıca 24 Ocak'ta FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Kahvaltıya Kalsana" ve İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Yatak Odası Komedisi" oyunları izlenebilecek."Güldür Güldür Show" 22 Ocak'ta Maximum UNIQ Hall'de sahne alacak.Zorlu PSM'de bugün "Palamut Zamanı", yarın "En İyi İkinci", yarın ve 21 Ocak'ta "Güneşin Oğlu" ile "Üçleme: Kayıp Kapı, Kayıp Oda ve Gizli Kat", 22 Ocak'ta "Sesler" ve "Afife", 24-25 Ocak'ta "Don Quixote", 25 Ocak'ta da "Ezop Masalları" seyredilebilecek.

KONSERLER

Tarkan, yarın, 23 ve 24 Ocak'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

AKM'de bugün "Kopuzdan Günümüze" ve "Barabar İstanbul", yarın "Hisar Makamında Klasik Fasıl ve 'Aşkın Mızrabı' Saz Eserleri Konseri", 23 Ocak'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konseri", 24 Ocak'ta "Musa Göçmen Senforock - Symphonic Rock Day" ile "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri 'Müziğin Sonsuz Çizgisi' Doğu Müziğinin Batı Müziği Üzerindeki Ses Haritası" konserleri düzenlenecek.

"Asitane Meşkleri Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.V.)" etkinliği 25 Ocak'ta AKM'de izleyiciyle buluşacak.

Ukraynalı piyanist-besteci Lubomyr Melnyk 25 Ocak'ta Paribu Art'ta konser verecek.

Gülden Karaböcek "Bir Arabesk Rüya" konseriyle 22 Ocak'ta Mall of İstanbul Moi Sahne'de sahne alacak.

Sahne İstanbul'da 23 Ocak'ta Serdar Ortaç, Jolly Joker Kartal İstMarina'da 24 Ocak'ta Bengü, JJ Atakent Tema'da 16 Ocak'ta Sakiler sevenleriyle buluşacak.

SERGİLER

Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde Fuad Başar'ın 50. sanat yılına özel "Fuadname" sergisi ziyarete açıldı.

Mimarlığın özüne odaklanan "Töz" sergisi 8 Şubat'a dek Galata Rum Okulu'nda sanatseverleri bekliyor.

Chiharu Shiota'nın "Dünyalar Arasında" sergisi 25 Ocak'a kadar İstanbul Modern'de görülebilir.

"Yolun Ortasında Yüzeyin Altında" grup sergisi, Zuhal Baysar küratörlüğünde 15 genç sanatçının eserleriyle 23 Ocak-15 Mart tarihleri arasında Loft Art'ta yer alacak.

TİEM'de "Kalbe Düşen Işığın Sessiz Hikayesi-Sedef Alp Koleksiyonu Eserleri Sergisi" 5 Şubat'a kadar açık.

Artin Demirci'nin "Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar" sergisi 31 Ocak'a dek Red Rouge Art'ta izlenebilecek.

Selahattin Kara'nın "Saklı Zamanlar" sergisi 8-25 Ocak'ta AKM Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor.

Aziz Murat Aslan'ın "Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma" sergisi 8 Şubat'a kadar Kadıköy Karikatür Evi'nde görülebilir.

Elvan Alpay'ın "Panta Rhei/İşler-Works 2021–2025" sergisi 30 Ocak'a dek Sevil Dolmacı Gallery'de açık.

Özge Kahraman'ın ilk kişisel sergisi "Karanlığın Hafızası" 15 Şubat'a kadar Haliç Sanat 2'de ziyaret edilebilecek.

"James Cameron Sanatı" sergisi 28 Şubat'a dek İstanbul Sinema Müzesi'nde izleyiciyle buluşuyor.

Salt Beyoğlu "90'lardan Beri Halıdayız" sergisini 1 Mart'a kadar ağırlayacak.

"15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması" sergisi 12 Şubat'a dek Taksim Sanat'ta gezilebilir.