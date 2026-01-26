İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 28-31 Ocak tarihleri arasında şu oyunları seyirciyle buluşturuyor: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Savaş ve Barış”, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Cadı Kazanı”, Müze Gazhane Meydan Sahne’de “Sivrisinekler”, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde “Uçurtmanın Kuyruğu”, Ümraniye Sahnesi’nde “Haramiler”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Sevgili Yelena Sergeyevna” ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde “Öylece Durur Zaman”.Yarın Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde “Geçmişin Gölgesi” oyunu iki seansla izleyici karşısına çıkıyor.

Ankara Devlet Tiyatroları, 30-31 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda “Faust” eserini sahneliyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 28-29 Ocak’ta “Fındıkkıran” balesini, 31 Ocak’ta ise “La Traviata”yı AKM’de seyirciye sunuyor.Küçükşeyler Anaokulları’nın 20. yılına özel hazırlanan “Bir Sesin Peşinde” adlı tiyatro oyunu, 31 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak. Prömiyer sonrası oyun kapsamlı bir Türkiye turnesine başlayacak.

AKM’DE ÖNE ÇIKAN MÜZİK ETKİNLİKLERİ

İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu, yarın “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Anısına” konseriyle Volkan Konak’ı anıyor. Bora Kayalar’ın sanat yönetmenliğindeki konserde Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç solist olarak sahne alacak.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, yarın “Saz Solistleri ve Renkleri” konseriyle AKM’de müzik tutkunlarıyla buluşuyor. Ferruh Yarkın yönetimindeki etkinlikte Türk müziğinin seçkin sazları solist performanslarıyla öne çıkıyor.

28 Ocak’ta TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konserinde konuk sanatçı Sibel Köse yer alıyor. Şef Giuseppe Mengoli yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında 30 Ocak’ta AKM’de sahne alacak; piyanoda Cem Babacan solist olacak.

31 Ocak’ta Ezgi Yürümez (keman) ve Kaan Bıyıkoğlu (piyano) Türk Telekom Prime Kahve Konserleri’nde resital verecek. 1 Şubat’ta Sırp piyanist Senka Simonovic, AKM Pazar Resitalleri’nde Franz Liszt odaklı özel bir piyano resitali sunacak.

ZORLU PSM’DE ÇEŞİTLİLİK DEVAM EDİYOR

Ata Demirer, bu akşam “Ata Demirer Gazinosu”nda hayranlarıyla buluşuyor.

Yarın “Afife”, “Babamın Sesine Uyandım”, “Aşk Biter mi?” oyunları sahneleniyor; 28 Ocak ve 1 Şubat’ta “Vay! Dedi Baykuş” çocuk oyunu, 28-29 Ocak’ta “İnsanlar Mekanlar Nesneler”, 28 Ocak’ta ise “Kukla Yapalım” atölyesi düzenleniyor.

Kenan Doğulu 28 Ocak’ta, Redd 29 Ocak’ta konser verecek. Prime Orkestrası, 30 Ocak’ta Turkcell Sahnesi’nde “Hogwarts Sympho Show”u sunuyor. Tolga Çevik’in “Tolgshow” gösterisi 31 Ocak’ta izleyiciyle buluşuyor. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un rol aldığı “Don Quixote” müzikali, 1 Şubat’ta sahnede olacak.

SERGİ DÜNYASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

“Ateş Böceği” sergisi, “Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor” mottosuyla 29 Ocak-15 Şubat arasında AKM’de 32 sanatçının resim, heykel, seramik, grafik, tekstil, cam ve enstalasyon eserlerini ağırlıyor.

Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” sergisi 1 Şubat’ta başlıyor; Semiha Berksoy’un “Tüm Renklerin Aryası” sergisi ise 6 Eylül’e dek İstanbul Modern’de gezilebilir. Beyazıt Öztürk’ün havalimanı unutulmuş eşyalarından oluşan “Şeyler” sergisi, İGA ART’ta nisan ayına kadar açık. “Double Style” sergisi Turbo ve Mr. Hure’nin grafiti eserleriyle Lale Müzesi’nde 22 Şubat’a dek devam ediyor.

“Islık Çalan Hafıza” Yapı Kredi Müzesi’nde, “Fuadname Hat ve Ebru Sergisi” 25 Şubat’a, Kadriye Bayraktar’ın “Baktığın Kadar Varsın” sergisi 9 Şubat’a kadar izleyici bekliyor.

Black Light Gallery’nin ilk sergisi “Gelenek: In Progress” 28 Şubat’a, Galeri Deniz’de Semra Özümerzifon’un “Ağlı Hikayeler” sergisi 14 Şubat’a, “James Cameron Sanatı” ise 28 Şubat’a dek İstanbul Sinema Müzesi’nde gezilebilir.