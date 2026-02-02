İstanbul, bu hafta kültür ve sanat dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Şehir, tiyatro oyunlarından konserlere, sergilerden dans gösterilerine kadar zengin bir programla sanatseverleri bekliyor.İstanbul Devlet Tiyatrosu, 3-5 Şubat tarihleri arasında çeşitli sahnelerde izleyicilerle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da 4-7 Şubat arasında yoğun bir program sunuyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Köpek Kalbi”, Müze Gazhane Meydan Sahne’de “Çingene Boksör”, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde “Kahvaltıya Kalsana”, Ümraniye Sahnesi’nde “Oscar”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Sevgili Yelena Sergeyevna”, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde “Gölge” ve 7 Şubat’ta Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi’nde “Yaftalı Tabut” oyunları seyirci karşısına çıkacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, tiyatroseverlere geniş bir yelpaze sunuyor. Bugün “Cimri” ve “Don Quixote (Don Kişot)”, yarın “Amadeus”, yarın ve 4 Şubat’ta “Eylül”, 6 Şubat’ta “Güneşin Oğlu”, 8 Şubat’ta ise “Ezop Masalları” ile “Afife” oyunları izlenebilecek.

Maximum Uniq’te ise bugün “Fanteziler” oyunu, yarın ve 4 Şubat’ta “Güldür Güldür Show” seyirciyle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), çok yönlü etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Yarın “Destanların Dansı” gösterisi, 4-5 Şubat’ta “Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik”, 8 Şubat’ta “Don Quixote (Don Kişot)” tiyatrosu, 5 ve 7 Şubat’ta da “Don Giovanni” operası sanatseverlerle buluşacak.

KONSERLER ALANINDA ÖNE ÇIKANLAR:

Tarkan, yarın ve 4 Şubat’ta Volkswagen Arena’da sahnede olacak. İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda 5 Şubat’ta Feridun Düzağaç hayranlarıyla bir araya gelecek. AKM’de 4 Şubat’ta “Türkülerden Bir Vatan ‘Muzaffer Sarısözen’e Vefa Konseri’”, 6 Şubat’ta “İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri”, 7 Şubat’ta “Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Flütün Büyülü Seslerine Yolculuk” ve “Vivaldi Seasons ‘In Janoska Style’ Janoska Ensemble Sevgililer Günü Konseri” düzenlenecek.

Azerbaycanlı keman virtüözü Javadoff, 6 Şubat’ta Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk kez Türkiye’de konser verecek. Zorlu PSM’de 5 Şubat’ta “Limak Filarmoni Orkestrası 50. Yıl Konserleri-Yeni Yıl Buluşması”, 6 Şubat’ta Shawn James, 7 Şubat’ta Funda Arar ve Kubat, 8 Şubat’ta Ferhat Göçer müzikseverleri ağırlayacak. Emre Altuğ da 8 Şubat’ta Dada Salon Kabarett’te sahne alacak.

Sergiler ise şehrin farklı noktalarında sanat tutkunlarını bekliyor: Sevil Dolmacı Gallery’de Mehmet Uygun’un “Leb-i Derya” kişisel resim sergisi devam ediyor. Casa Botter’da Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mektup zarflarından oluşan “Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu” sergisi açıldı. Salt Galata’da Güneş Terkol’un “Epipe” sergisi, 8 Mart’a kadar Rusya-Çin-Türkiye göç izlerini anlatıyor. AKM’de “Ateş Böceği” sergisi, 15 Şubat’a dek 32 sanatçının eserleriyle “Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor” mottosunu taşıyor. İstanbul Modern’de Semiha Berksoy’un “Tüm Renklerin Aryası” sergisi 6 Eylül’e kadar gezilebilecek.

İstanbul Havalimanı İGA ART’ta Beyazıt Öztürk’ün unutulan eşyalardan oluşan “Şeyler” sergisi nisan ayına dek açık. Lale Müzesi’nde Turbo ve Mr. Hure’nin “Double Style” grafiti sergisi 22 Şubat’a, Fuat Başar’ın “Fuadname Hat ve Ebru Sergisi” 25 Şubat’a, Dolmabahçe Resim Müzesi’nde Kadriye Bayraktar’ın “Baktığın Kadar Varsın” sergisi 9 Şubat’a, Galeri Deniz’de Semra Özümerzifon’un “Ağlı Hikayeler” sergisi 14 Şubat’a ve İstanbul Sinema Müzesi’nde “James Cameron Sanatı” sergisi 28 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.