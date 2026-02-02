İstanbul Boğazı'nda Keçilik Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çayırova’dan kalkan ve Bulgaristan’ın Burgas Limanı’na gitmek için İstanbul Boğazı’ndan geçen San Marino bayraklı 108 metrelik kargo gemisi Lady Sham akşam saatlerinde boğaz geçişi esnasında demirlerinin henüz bilinmeyen bir cisme dolanması sonucu Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sürüklenen gemi kurtarma botlarına halat vermedi. Ekipler tarafından çekilen gemi güvenli bir şekilde Büyükdere Liman’ına demirletildi.

Öte yandan geminin boğazda sürüklenme anları gemi takip sisteminde anbean görüldü.