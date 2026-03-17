İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha karşı etkisini artırarak Boğaz’da görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi.
GEMİ GEÇİŞLERİ DURDURULDU
Ulaştırma Bakanlığı, kısıtlı görüş nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.
Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de görüş mesafesinin düştüğü noktalar arasında yer aldı. Sis etkisini sürdürürken, trafiğin normale dönmesi için hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor.