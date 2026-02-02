İstanbul Boğazı’nın Sarıyer ilçesi Kısırkaya açıklarında, Komor Adaları bayraklı 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi karaya oturdu. Havadan çekilen görüntüler, geminin kıyıya yakın konumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Romanya’nın Köstence Limanı’ndan hareket ederek İstanbul Boğazı’nda demirlemek üzere seyreden ‘Razouk’ isimli gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kısırkaya mevkiinde karaya oturdu.

Olayın bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Geminin kurtarılması amacıyla teknik çalışmalar derhal başlatıldı.

Havadan yapılan çekimler, geminin karaya oturmuş halini ve çevresindeki kurtarma hazırlıklarını gözler önüne serdi.