Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, tatilin ikinci gününe yağışlı ve sisli bir havayla uyandı. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis tabakası, özellikle deniz ulaşımının ve eşsiz manzaraların merkezi olan İstanbul Boğazı ile çevresinde yoğunlaştı.

Boğaz hattında görüş mesafesinin düşmesine neden olan pus ve yoğun sis, şehrin silüetini de değiştirdi. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki yüksek katlı binalar ile gökdelenler sis bulutlarının içinde tamamen gözden kayboldu. Benzer şekilde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de bir bölümü sise teslim olarak gözden kayboldu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da hava kapalı olacak; yağmur ve pus görülecek. Kentte bugün sıcaklığın 20 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.