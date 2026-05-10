Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, İstanbul Boğazı’ndan 2026 yılının ilk üç ayında geçen gemi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla sınırlı bir düşüş kaydederek 9 bin 195 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 9 bin 351 olarak kayıtlara geçmişti.

Trafik Verilerinde Mart Ayı Zirvesi Yılın ilk çeyreğinde Boğaz trafiği aylara göre şu şekilde seyretti:

Ocak: 3 bin 25 gemi (42,1 milyon groston)

Şubat: 2 bin 687 gemi (41,3 milyon groston)

Mart: 3 bin 483 gemi (51,7 milyon groston)

Günlük ortalama 102 geminin geçiş yaptığı Boğaz’da, toplam yük hacmi 135 milyon grostonu aştı. Kılavuz kaptan hizmeti alan gemi sayısı ise 5 bin 792 olarak hesaplandı.

DEV GEMİLER BU YIL UĞRAMADI

Geçen yılın aksine, 2026’nın ilk çeyreğinde 300 metreden büyük dev gemilerin geçiş yapmaması dikkat çekti. Geçiş yapan gemilerin boy dağılımında en büyük grubu 3 bin 306 gemi ile 100-150 metre aralığındaki tekneler oluştururken, 100 metreden küçük 2 bin 510 gemi İstanbul Boğazı’nı kullandı.

GEMİ TÜRLERİNDE GENEL KARGO VE TANKER HAREKETLİLİĞİ

Boğaz’dan geçen araçların türlerine bakıldığında; 3 bin 277 genel kargo gemisi ve 1833 dökme yük gemisi başı çekti. Enerji ve kimya taşımacılığında ise 451 kimyasal tanker ile 207 LPG tankeri geçiş yaptı. Ayrıca 984 konteyner gemisi, 125 canlı hayvan taşıyan gemi ve 9 savaş gemisi de "Kıtaları birleştiren" su yolunu kullanan araçlar arasında yer aldı.

Boğaz trafiğinde son yılların ilk çeyrek verileri, yük hacminde dalgalı bir seyir izlendiğini gösteriyor:

2026: 9 bin 195 gemi / 135,1 milyon groston

2024: 10 bin 106 gemi / 157,1 milyon groston

2023: 9 bin 250 gemi / 149,5 milyon groston