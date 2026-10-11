İstanbul Boğazı'nda Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 107 metre uzunluğundaki "IVYAN" isimli Malta bayraklı gemi, makine arızası yaşadı.

İstanbul Boğazı'nda gemi alarmı: Trafik çift yönlü durduruldu - Resim : 1

Saat 19.10 sıralarında meydana gelen olayda gemi, Kanlıca önlerinde sürüklendi.

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2 ve TAHLİSİYE-9 botları ile KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin gemiye yönelik kurtarma çalışmaları sürerken İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de geçici olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi alarmı: Trafik çift yönlü durduruldu - Resim : 2

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, IVYAN isimli kimyasal tankerin makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde demir attığını açıkladı.

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Bakanlık, ekiplerin olay yerine ivedilikle yönlendirildiğini belirterek İstanbul Boğazı gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.