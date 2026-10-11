Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı'nda Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 107 metre uzunluğundaki "IVYAN" isimli Malta bayraklı gemi, makine arızası yaşadı.

Saat 19.10 sıralarında meydana gelen olayda gemi, Kanlıca önlerinde sürüklendi.

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2 ve TAHLİSİYE-9 botları ile KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin gemiye yönelik kurtarma çalışmaları sürerken İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de geçici olarak durduruldu.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, IVYAN isimli kimyasal tankerin makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde demir attığını açıkladı.

Bakanlık, ekiplerin olay yerine ivedilikle yönlendirildiğini belirterek İstanbul Boğazı gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.