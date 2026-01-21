24 Ağustos’ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kaybolmuştu.
O dönemde arama çalışmaları sonuç vermemişti. Dün İstanbul Boğazı’nda bulunan mayolu kimliği belirsiz erkek cesedi akıllara kaybolan Rus yüzücüyü getirdi.
İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU CESET ÜZERİNDEKİ OTOPSİ İŞLEMİNİ TAMAMLANDI
Büyük bir bölümü deforme olmuş ceset üzerinde klasik otopsi işlemi gerçekleştirildi. Ölü muayenesi yapıldı. Cesetten DNA örneği alındı.
Cesetin üzerindeki mayo ile kaybolan Rus yüzücünün üzerindeki mayonun birebir aynı olduğu tespit edildi.
Rus yüzücünün birinci derece yakınları (anne, baba, kardeş) DNA örneği alınacağı ifade edildi.
Cesetten alınan örneklerle Rus yüzücünün cesedinden alınan örnekler eşleşirse bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu kesinleşeceği bildirildi.
Gözlerin Adli Tıp Kurumu’nda olduğu ifade edildi.