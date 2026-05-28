Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul genelinde etkili olan açık ve güneşli hava, Boğaz hattında hayranlık uyandıran doğal manzaralara sahne oldu. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nın rengi, birçok bölgede göz alıcı bir turkuaz tonuna büründü.

ÇİFT YÖNLÜ AKINTI VE PLANKTON ETKİSİ

Uzmanlar, her yıl ilkbahar sonu ile yaz ayları başlangıcında gözlenen bu renk değişiminin birden fazla doğal faktöre bağlı olduğunu belirtiyor. Güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, suyun berraklık oranı ve plankton yoğunluğundaki dönemsel değişimlerin yanı sıra Boğaz’ın kendine has akıntı yapısı bu doğa olayını tetikliyor. Karadeniz'den gelen üst akıntı ile Marmara Denizi kaynaklı alt akıntının birleşerek oluşturduğu farklı su katmanları, denizin yer yer belirgin bir turkuaz renk almasını sağlıyor.

TARİHİ SİLUETTE YUNUSLARIN GEMİYLE YARIŞI

Boğaz'ın renk değiştiren sularında ortaya çıkan geniş yunus sürüsü, bayram tatilini şehirde geçirenler için unutulmaz bir manzara sundu. Havadan çekilen dron görüntülerine yansıyan anlarda, yunusların sürü halinde senkronize şekilde ilerlediği ve nefes almak için sık sık su yüzeyine çıktığı görüldü.

Özellikle tarihi yarımada açıklarında seyir halinde olan bir yük gemisinin pruvasında oluşan dalgalara eşlik eden yunuslar, adeta gemiyle yarışır gibi hareket etti. Turkuaz renkli deniz yüzeyinde peş peşe sıçrayarak ilerleyen yunuslar, berrak suyun üzerinde net bir şekilde seçildi.

İSTANBUL’UN SİMGELERİYLE BİRLEŞEN DOĞAL ŞÖLEN

Kentin sembolik tarihi yapıları, martılar, gökyüzünün maviliği ve turkuaz suların bir araya gelmesiyle oluşan kompozisyon, bayram tatiline estetik bir değer kattı. İstanbul Boğazı'nda periyodik olarak yaşanan bu renk değişimi ile yunusların doğal hareketliliği, Kurban Bayramı'nın en çok ilgi gören ve dikkat çeken detayları arasında yer aldı.