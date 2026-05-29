İstanbul Boğazı’nda son günlerde görülen turkuaz renk değişimi, vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sahil şeritlerinde ve köprülerden net şekilde izlenebilen açık mavi tonlar, “Denizin rengi neden değişti?” sorusunu gündeme getirdi.

BOĞAZ’DA TURKUAZ RENGİN NEDENİ

Uzmanlara göre renk değişiminin temel nedeni, Karadeniz kaynaklı “Coccolithophore” adı verilen mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalması. Bu canlıların en yaygın türlerinden biri olan Emiliania huxleyi, hücre yüzeylerindeki kalsiyum karbonat yapısı sayesinde güneş ışığını güçlü biçimde yansıtıyor ve deniz suyunun turkuaz ile açık mavi tonlarda görünmesine yol açıyor.

Son TV'de yer alan habere göre, bilim insanları, Karadeniz’de artan fitoplankton yoğunluğunun yüzey akıntılarıyla İstanbul Boğazı’na taşındığını ve bu nedenle geniş alanlarda renk değişiminin gözlemlendiğini belirtiyor.

DOĞAL BİR SÜREÇ, ÇEVRESEL ETKENLER ETKİLİ

Uzmanlar bu durumun doğal bir olay olduğunu ancak son yıllarda bazı çevresel faktörlerin fitoplankton çoğalmasını artırdığını ifade ediyor. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, güneşlenme süresinin artması, atmosferden taşınan çöl tozları ve denize karışan besin maddeleri bu canlılar için uygun ortam oluşturuyor.

Özellikle Sahra Çölü’nden gelen tozların içerdiği demir ve minerallerin fitoplanktonlar için önemli bir besin kaynağı olduğu, yağışlarla birlikte denize karışmasının çoğalmayı hızlandırabildiği belirtiliyor.

KARBON DÖNGÜSÜNDE ÖNEMLİ ROL

Coccolithophore türlerinin yalnızca görsel bir etki oluşturmadığı, aynı zamanda küresel karbon döngüsünde de önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor. Atmosferdeki karbonun deniz tabanına taşınmasına katkı sağlayan bu mikroorganizmalar, deniz ekosisteminin temel parçaları arasında yer alıyor.

MÜSİLAJ VE DEPREM İDDİALARI ASILSIZ

Uzmanlar, Boğaz’daki turkuaz renk değişiminin müsilaj ya da deprem habercisi olduğuna dair iddiaların bilimsel bir karşılığının bulunmadığını belirtiyor. Görülen değişimin tamamen fitoplankton yoğunluğundan kaynaklanan doğal bir süreç olduğu ifade ediliyor.

YUNUSLAR DA GÖRÜNTÜLENDİ

Son günlerde turkuaz renge bürünen Boğaz’da yunus sürülerinin de sık sık görülmesi dikkat çekti. Tarihi yarımada açıklarında kaydedilen görüntülerde yunusların oluşturduğu manzara, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.