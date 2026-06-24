İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti. Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı: Karadeniz'e dev sevkiyat
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İtalya’dan Romanya’ya giden 350 metrelik dev sondaj platformu iskelesinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Dev yapıya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşlik etti.
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