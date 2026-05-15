Engelliler Haftası kapsamında, Anadolu Kavağı'nda bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda anlamlı bir "Temsili Askerlik" töreni gerçekleştirildi. Bir günlük temsili eğitimlerini başarıyla tamamlayan 4 engelli genç, ailelerinin ve devlet erkanının katıldığı gurur dolu bir törenle Mehmetçik saflarına katıldı.

Törene Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Özgür Erken, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Beykoz Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Enise Özel, Salim Düzgit İlkokulu öğrencileri ve çok sayıda aile katıldı.

SİLAH VE BAYRAK ÜZERİNE EL BASARAK YEMİN ETTİLER

Güne büyük bir heyecanla başlayan ve askeri üniformalarını giyen 4 engelli genç, kışladaki temel eğitimlerinin ardından yemin tören alanına çıktı. Gençlerin Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak ettikleri askerlik yemini, törene katılan aileler tarafından büyük bir gurur ve gözyaşlarıyla izlendi.