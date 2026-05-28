Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen milyonlarca İstanbullunun şehir dışına çıkması, megakent genelinde trafiği tarihi seviyelere düşürdü. Ancak kurban kesimi için çevre ilçelere gidenlerin dönüş saati, belirli noktalarda kilitlenmelere yol açtı.

KENT GENELİNDE TRAFİK YÜZDE 2'YE KADAR DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, bayram süresince şehir içindeki araç yoğunluğu bazı saatlerde yüzde 4 ve yüzde 5 seviyelerine kadar geriledi. Bayramın ilk gününde ise bu oran zaman zaman yüzde 2'yi gördü. Ana arterler olan D-100, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik akıcı şekilde ilerledi.

KURBAN DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Bayramın ikinci günü akşam saatlerinde ise megakentin sakin seyrine tezat oluşturan bir yoğunluk yaşandı. Kurban kesim işlemlerini tamamlamak için Arnavutköy, Çatalca ve çevre bölgelerdeki kırsal alanlara giden vatandaşlar aynı saatlerde dönüşe geçti.

Arnavutköy’ü İstanbul’un diğer merkez ilçelerine bağlayan Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi.

TEK YÖNLÜ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Özellikle İstanbul istikametinde tüm şeritlerin araçlarla dolduğu görülürken, Arnavutköy yönüne olan karşı şeritte ise trafiğin tamamen açık olduğu dikkat çekti. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi.