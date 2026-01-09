İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Suriye'nin kuzeyindeki bir operasyonla ilgili açıklamaları gerekçe gösterilerek yargılanan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.

12'ŞER YILI HAPİS İSTEMİYLA DAVA AÇILMIŞTI

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan ve "basın ve yayın yoluyla terör propagandası yapmak" ve "basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgi yaymak" suçlarının yöneltildiği davada karar duruşması bugün görüldü.

Savcılık, "terör örgütü üyeliği" yönünde bir karar bulunmayan iki gazetecinin öldürülmesini kınayan İstanbul Barosu yönetimini "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlarını yöneltiyordu.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin, Suriye’de yaşamını yitiren gazetecilere ilişkin yapılan açıklamalar gerekçe gösterilerek "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen yargılamada, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.