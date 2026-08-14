Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor

İstanbul barajlarında doluluk oranı, yaz sıcakları, düşen yağışlar ve artan su tüketimi sebebiyle ciddi şekilde düştü. Su stoku 433 milyon metreküpe gerilerken uzmanlar tasarruf çağrısı yapıyor.

Kaynak: AA
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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 1

Sıcak hava dalgası, yetersiz yağışlar ve yükselen su kullanımı, İstanbul'un su kaynaklarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, kente hayat veren barajlardaki ortalama su seviyesi yüzde 50 sınırının altına inerek yüzde 49,94 olarak kaydedildi.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 3

Bu yıl 11 Mayıs tarihinde yüzde 72,05 ile zirve noktasına ulaşan barajlardaki doluluk, yaz aylarının etkisiyle hızlı bir düşüş trendine girdi.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 4

Toplamda 868 milyon 683 bin metreküp depolama kapasitesine sahip havzalarda mevcut su miktarı 433,46 milyon metreküp düzeyine indi.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 5

Şehrin su ihtiyacını destekleyen Melen ve Yeşilçay hatlarından ise yıl boyunca 487,87 milyon metreküp su aktarıldı.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 6

İSKİ'nin geçmiş yıllara ait 14 Ağustos verileri incelendiğinde, baraj doluluk oranının 2016'da yüzde 57,14, 2017'de yüzde 66,82, 2018'de yüzde 68,35 ve 2019'da yüzde 63,59 olduğu görülüyor.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 7

Takip eden dönemde ise doluluk oranları 2020 yılında yüzde 52,67, 2021'de yüzde 62,92, 2022'de yüzde 62,12, 2023'te yüzde 33,81, 2024'te yüzde 53,02 ve 2025'te yüzde 47,32 olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 8

Mevcut tabloyu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kentin son 10 senenin en düşük üçüncü su seviyesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 9

Gündelik su tüketiminin 3,5 milyon metreküpe yaklaştığını vurgulayan Toros, şu ifadeleri kullandı:

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 10

“Günde yaklaşık 3-3,5 milyon metreküp su kullanıyoruz. Dün 3,46, bir gün önce 3,41 milyon metreküp su tüketmişiz. Yani günde 3,5 milyon metreküpe yakın su kullanıyoruz. Bu da 100 günde yaklaşık 350 milyon metreküpe denk geliyor."

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 11

Sürecin yönetilmesi adına tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Toros, en makul çözümün suyu bilinçli tüketmek olduğunu ifade etti.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 12

Yağmur suyu hasadının teşvik edilmesi gerektiğini belirten Toros; park, bahçe, konut ve iş yerlerinde yağış sularının toplanarak değerlendirilmesinin önemine değindi.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 13

Ağaç köklerinin yağmur suyunu emmesinin toprağın beslenmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Toros, yükselen sıcaklıkların hem bireysel hem de çevresel su gereksinimini artırdığı bu süreçte kamuoyu bilincinin aralıksız diri tutulması gerektiğini vurguladı.

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İstanbul barajlarında korkutan alarm: Gitgide kuruyor - Resim: 14

İstanbul'da kişi başı günlük tüketimin ortalama 200 litre civarında seyrettiğini hatırlatan Prof. Dr. Toros, her yaz dönemi susuzluk endişesi yaşanmaması için bu miktarın 100 litreye çekilmesi ve suyun her damlasının hassasiyetle korunması gerektiğini ifade etti.

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