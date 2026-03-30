29 Mart 2026 verilerine göre yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin iki büyük kentinde doluluk oranlarının genel olarak düşük seyrettiği görülüyor.
İstanbul baraj doluluk oranları (30 Mart 2026)
Yurt genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava, İstanbul’daki baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. İSKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre, son yağışlar baraj seviyelerinde kısmi bir artış sağladı ancak oranlar hâlâ istenilen düzeyde değil.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak doluluk seviyelerinde değişiklik yaşanabilir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 30 Mart 2026 tarihli verilere göre ise, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %58,03 olarak ölçüldü.
Bu oran, son günlerde dalgalı bir seyir izlese de önceki haftalara göre yükseliş gösterdi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %76,06
Darlık Barajı: %70,65
Elmalı Barajı: %94,37
Terkos Barajı: %40,49
Alibey Barajı: %46,29
Büyükçekmece Barajı: %39,81
Sazlıdere Barajı: %34
Istrancalar Barajı: %94,75
Kazandere Barajı: %50,08
Pabuçdere Barajı: %29,67