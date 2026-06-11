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Kaynak: Haber Merkezi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi sonrası park yerine gitmek üzereyken yanlış taksi yoluna girdi. Uçak, bu esnada hava trafik kontrol sistemlerine ait radar direğine temas etti.

267 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan olayda 1 kişi hafif yaralanırken, uçakta ve radar direğinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Uçaktaki 267 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilirken, ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.