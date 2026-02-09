Son yağışlar bazı illerde baraj doluluklarında sınırlı bir artış sağlasa da, genel görünüm hâlâ endişe verici düzeylerde seyrediyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye’nin üç büyük kentindeki baraj doluluk oranları şöyle:
İstanbul, Ankara, İzmir baraj doluluk oranları (9 Şubat 2026)
Son yağışlarla birlikte Türkiye genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 38,1’e yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de su rezervlerinde artış gözlenirken, şehirlerin kaç günlük su stoku kaldığı merak ediliyor. Uzmanlar, yağışların su dengesi için önemli olduğunu vurguluyor.Gül Devrim Koyun
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi.
Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 35,8 olarak kaydedildi.
Ömerli'de :%51,1
Darlık'ta % 55,07
Elmalı'da%94,21
Terkos'ta%22,99
Alibey'de%31,53
Büyükçekmece'de %25,88
Sazlıdere'de %22,7
Istrancalar'da %64,81
Kazandere'de %12,04
Pabuçdere'de %11,62
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ'nin 9 Şubat 2026 tarihli verilerine göre kent genelinde baraj doluluk oranı ortalama yüzde %17.70 seviyelerinde ölçüldü.
Son günlerde Ankara’da etkili olan sağanak yağışların ardından Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), barajlardaki güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre kent genelinde toplam doluluk oranı yüzde 17,70, aktif doluluk oranı ise yüzde 8,12 olarak ölçüldü.
Akyar Barajı: %21,68
Çubuk 2 Barajı: %16,67
Kargalı Barajı: %16,24
Kavşakkaya Barajı: %13,65
Kurtboğazı Barajı: %16,68
Çamlıdere Barajı: %16,98
Eğrekkaya Barajı: %28,96
Peçenek Barajı: %17,89
Kesikköprü Barajı: %100
Türkeşrefli Barajı: %5,92
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 36,19 seviyesinde kaydedildi.
Tahtalı Barajı: %17,75
Balçova Barajı: %44,91
Ürkmez Barajı: %45,05
Güzelhisar Barajı: %54,22
Gördes Barajı: %9,96
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %47,34