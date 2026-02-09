İstanbul, Ankara, İzmir baraj doluluk oranları (9 Şubat 2026)

Son yağışlar bazı illerde baraj doluluklarında sınırlı bir artış sağlasa da, genel görünüm hâlâ endişe verici düzeylerde seyrediyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye’nin üç büyük kentindeki baraj doluluk oranları şöyle: