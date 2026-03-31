Cushman & Wakefield Türkiye tarafından hazırlanan “12. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu”na göre, Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgelerindeki yüksek doluluk oranları 2025 yılında da devam etti.
İstanbul Alışveriş Caddeleri 2025 Raporu: İstiklal zirvede, Nişantaşı geriliyor
İstiklal, Bağdat ve Nişantaşı bölgesini kapsayan "12. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu" açıklandı. İstiklal Caddesi geçen yıl 107 milyon ziyaretçi sayısıyla rekor kırarken Bağdat Caddesi’nde ise artış, Nişantaşı’nda ise düşüş yaşandı.Derleyen: Tuğçenur Acar
İSTİKLAL REKOR KIRDI
İstiklal Caddesi, 107 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Bir önceki en yüksek rakam 91,8 milyonla 2022’de kaydedilmişti. Caddede ziyaretçi trafiğinde turist odaklı ayrışma belirginleşirken, hafta içi günlük ziyaretçi sayısı yüzde 13 artarak yaklaşık 240 bine, hafta sonu ise yüzde 27 yükselişle 427 bine ulaştı.
Kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin yanı sıra güçlü marka karması sayesinde İstiklal Caddesi, İstanbul’un en hareketli perakende noktalarından biri olma özelliğini korudu. 275 mağazadan 265’i dolu olan caddede mağazaların yüzde 35’ini giyim ve ayakkabı, yüzde 31’ini yeme-içme, yüzde 15’ini ise kozmetik sektörü oluşturdu. Markaların yüzde 85’i yerli, yüzde 15’i yabancıydı. Birincil kira seviyesi aylık metrekare başına 220 dolar olarak gerçekleşti.
BAĞDAT CADDESİ’NDE ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI
Anadolu Yakası’nın önemli alışveriş akslarından Bağdat Caddesi’nde ziyaretçi sayısı 2024’e göre yüzde 31,2 artarak 41,2 milyona yükseldi. Hafta içi günlük ziyaretçi sayısı yüzde 19,5 artışla 104 bine, hafta sonu ise yüzde 61,2 yükselişle 137 bine çıktı. Lüks ve üst segment markaların yanı sıra geniş marka yelpazesiyle dikkat çeken caddede 309 mağazadan 296’sı dolu.
Giyim ve ayakkabı sektörü yüzde 30 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 24 ile yeme-içme, yüzde 18 ile aksesuar-kozmetik kategorileri takip etti. Kentsel dönüşüm nedeniyle bazı kategorilerde sınırlı gerileme yaşanırken, ev eşyası kategorisinde artış gözlendi. Mağazaların yüzde 77’si yerli, yüzde 23’ü uluslararası markalardan oluştu. Birincil kira seviyesi metrekare başına 180 dolara yükseldi.
NİŞANTAŞI’NDA ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 59,4 AZALDI
Nişantaşı bölgesini ziyaret edenlerin sayısı yüzde 59,4 düşüşle 14,6 milyona geriledi. Hafta içi günlük ziyaretçi sayısı yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 72 oranında azaldı. Bu gerilemede, özellikle Arap turist sayısındaki düşüş etkili oldu. Bölgede yer alan 373 mağazadan 350’si dolu. Giyim ve ayakkabı sektörü yüzde 43 ile başı çekerken, aksesuar-kozmetik yüzde 19, yeme-içme yüzde 14 pay aldı.
Son dönemde giyim ve ayakkabı sektöründe toparlanma görülürken, yüksek kira seviyeleri nedeniyle yeme-içme işletmeleri ana akslardan ara sokaklara kayıyor. Ayrıca mağazaların yüzde 82’si yerli iken yüzde 18’i uluslararası.
EN PAHALI CADDE
Abdi İpekçi Caddesi’nde aylık kira metrekare başına 250 dolar seviyesinde seyrederek İstanbul’un en pahalı alışveriş caddesi unvanını korudu.
Raporda, önümüzdeki dönemde İstanbul’un ana caddelerinde büyüme odaklı genişlemeden ziyade “verimlilik ve seçicilik odaklı bir perakende hareketinin öne çıkması” bekleniyor. “Önümüzdeki dönemde İstanbul’un ana caddelerinde büyüme odaklı genişlemeden ziyade verimlilik ve seçicilik odaklı bir perakende hareketinin öne çıkması beklenmektedir.
Artan maliyetler ve küresel ekonomik belirsizlikler doğrultusunda markaların daha temkinli stratejiler benimseyerek daha küçük metrekareli, yüksek performanslı ve lokasyon kalitesi yüksek alanlara yönelmesi öngörülmektedir. Bu süreçte birincil lokasyonlar güçlü talep görmeye devam ederken, ikincil sokaklarda yer alan perakende alanlarının daha fazla baskı altında kalması bekleniyor.”