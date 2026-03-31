İstanbul Alışveriş Caddeleri 2025 Raporu: İstiklal zirvede, Nişantaşı geriliyor

Kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin yanı sıra güçlü marka karması sayesinde İstiklal Caddesi, İstanbul’un en hareketli perakende noktalarından biri olma özelliğini korudu. 275 mağazadan 265’i dolu olan caddede mağazaların yüzde 35’ini giyim ve ayakkabı, yüzde 31’ini yeme-içme, yüzde 15’ini ise kozmetik sektörü oluşturdu. Markaların yüzde 85’i yerli, yüzde 15’i yabancıydı. Birincil kira seviyesi aylık metrekare başına 220 dolar olarak gerçekleşti.