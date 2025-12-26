Olay, Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. CHP’li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olan Turan Y. (44) arasında geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Turan Y., Garip’i sırtından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Garip, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Turan Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan tedavisi süren Ahmet Tanay Garip, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yaşanan bıçaklı saldırı sonrası sağlık durumumun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı kontrollerimin sürdüğünü paylaşmak isterim. Yanımda olan, arayan soran ve mesajlarıyla destek veren herkese gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.