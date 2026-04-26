Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 finalinde Deportivo Amivel’i 106-99 mağlup ederek şampiyon oldu.
Siyah-beyazlı ekip, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen organizasyonun finalinde rakibiyle karşılaştı.
Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk periyodu 25-23 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarı ise 51-51 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreğini 81-75 önde geçtiği karşılaşmayı 106-99 kazanarak kupaya uzandı.
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç tribünden takip etti.
Öte yandan TSK Rehabilitasyon Merkezi, Fransız ekibi Les Aigles du Velay’ı 61-54 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.