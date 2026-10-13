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Kaynak: AA

İstanbul 2 No’lu Baro Başkanlığı için hafta sonu gerçekleştirilen 4. Olağan Seçimli Genel Kurul’un ardından başlayan hukuki süreç tamamlandı.

Adaylardan Ali Kasım Tuna’nın geçersiz oylara ve sandık sonuçlarına yönelik yaptığı itiraz, Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulu, 1006, 1008, 1009 ve 1015 numaralı sandıklardaki geçersiz ve geçerli oylara yapılan itirazları inceledi. Yapılan değerlendirmede; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ne aykırı herhangi bir husus bulunmadığı vurgulanarak itirazların ayrı ayrı reddine kesin olarak karar verildi.

AKP'YE ZİYARET

Öte yandan İstanbul 2 No’lu Baro Başkanlığına seçilen Rıza Saka ise bugün AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Sayın Saka’yı ve ekibini tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Önceki dönem Baro Başkanı Sayın Yasin Şamlı’ya da emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen İstanbul 2 No’lu Baro Başkanlığı seçiminde adaylardan İslami grupların ve milli görüş kökenli avukatların desteklediği Rıza Saka 1022 oy alarak birinci çıkmış, en yakın rakibi Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş ise 51 oyda kalmıştı.

Seçimde 31 oyun geçersiz sayılması ve iki ana aday arasındaki farkın yalnızca 6 olması üzerine Ali Kasım Tuna, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak oyların yeniden incelenmesini talep etmişti.

Baro seçiminde AK Partinin desteklediği adayın kaybı, AK Parti çevrelerinde rahatsızlık yaratmıştı. Eski milletvekili Şamil Tayyar, "Zaten 2 adet 2 Nolu Baro var, ikisinde de kayıbız" ifadelerini kullanmıştı. Partinin eski yöneticilerinden Mücahit Birinci de, "AK Parti desteğine rağmen İstanbul 2 Nolu baroda kazanamamak mı? Yoksa; AK Parti desteklediği için 2 Nolu baroda kaybetmek mi?" sorusunu yöneltmişti.